У ГУР анонсували нові обміни полоненими

Обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Реклама

У ГУР повідомили, що нові обміни полоненими плануються і готуються. Найближчим часом будуть наступні заходи.

Про це сказав речник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв’ю «Новини Live».

За словами Юсова, Україна докладає максимум зусиль для звільнення полонених. Він анонсував подальші обміни.

Реклама

«Плануються і готуються», — наголосив Юсов.

Він додав, що триває реалізація домовленостей в Стамбулі.

«Тоді другий Стамбул — це повернення важкохворих і важкопоранених, всіх, і також молодих захисників. Цей тисячний не закритий, тобто реалізація буде продовжуватися», — зазначив речник ГУР.

Він додає, що почалися реалізації домовленостей по умовно третьому Стамбулу. Паралельно йдуть планові обміни. 68 обмінів за період повномасштабної війни відбулися.

Реклама

«І не просто плануються, а готуються, приблизно, найближчим часом, обов’язково, будуть наступні заходи», — завершив Юсов.

Нагадаємо, у неділю, 24 серпня, на День Незалежності, відбувся черговий обмін полоненими між Україною Росією.

«Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися», — сказав глава держав.

Серед звільнених, зокрема:

Реклама