Коли Путін може сісти за стіл переговорів: у ГУР відповіли

Росія готується до активної зимової воєнної кампанії, оскільки планує продовжувати війну заради захоплення більшої кількості українських територій.

Про це повідомив заступник керівника ГУР МО України Вадим Скібіцький, пише Новини.LIVE.

«Зокрема, генерал Буданов, власне, очільник розвідки, в лютому місяці все-таки сподівався на завершення війни уже до кінця 2025-го», — заявив Скібіцький.

Він зазначив, що у 2025 році «дійсно були певні передумови» для завершення війни до кінця року, ці плани вже неактуальні.

«У 2026 році можливі реальні перемовини про справжнє закінчення війни. Будемо дивитися по результату роботи наших політиків», — зазначив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, масовані удари Російської Федерації по українській території розпочалися після заяви диктатора Володимира Путіна про створення так званої «буферної санітарної зони». Водночас Росія відійшла від торішньої тактики одночасного ураження інфраструктури по всій Україні та перейшла до поетапного знищення ключових об’єктів у прикордонних регіонах.

Російська Федерація, країна-агресор, суттєво наростила виробництво своєї нової гібридної зброї — бомби-ракети «Гром-1» (Гром-Е1), що є поєднанням високоточної авіабомби та ракети типу Х-38. Цей крок посилює загрозу для глибокого українського тилу, оскільки дальність ураження модернізованих версій сягає 200 кілометрів.