У ГУР натякнули на нові удари по окупованому Криму: що відомо

Андрій Юсов

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Українські військові продовжують проводити спільні операції для знищення ворожих цілей, зокрема в окупованому Криму.

Про це для Новин.LIVE повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Юсов про операції в Криму — що заявив

Андрій Юсов привітав колег з успішним виконанням завдання та зазначив, що ефективна співпраця між українськими підрозділами триває.

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«Ми щиро вітаємо колег і побратимів із ССО Збройних сил і бажаємо подальших успіхів. Вони будуть, тому що багато спільних операцій з ураження сил і засобів противника, зокрема в тимчасово окупованому українському Криму, вже реалізовані», — наголосив речник ГУР.

За його словами, українське командування наразі планує та готує нові місії, які проводитимуться як спільними зусиллями, так і окремими підрозділами.

«Багато планують і будуть реалізовані — як спільні, так і окремо. Про деякі з них ви чуєте, і це важливо. Можливо, про деякі не чути, будуть повідомлення пізніше. Робота триває», — зауважив Юсов.

У ГУР підкреслили, що стратегічна лінія на виснаження ресурсів окупаційних військ залишається пріоритетною, а успішні операції в тилу ворога стають системними.

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Деокупація Криму — останні новини

Нагадаємо, тимчасово окупований Крим поступово перетворюється на масштабну зону пастки для російського військового угруповання. Завдяки успішним і точковим діям Сил оборони України географічні особливості Криму починають грати проти самих загарбників.

Також Сили оборони України знищили залізничний міст через Північнокримський канал, який був ключовою ланкою для логістики російської армії.

Раніше ми писали, що ЗСУ влаштували півострову тотальну логістичну блокаду. Крим, який Володимир Путін вважав своїм головним історичним здобутком і ключовим військовим хабом, дедалі сильніше б’є по амбіціях Кремля.

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