У ГУР показали, як знищили сина генерала РФ Марзоєва (відео)
ГУР знищило сина російського генерала. Також опублікували ексклюзивне відео.
Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України підтвердило ліквідацію російського офіцера, який є сином генерал-лейтенанта ЗС РФ, на Запорізькому напрямку фронту. Також показали унікальні кадри, як це відбулося
Про це повідомляє ГУР МО у соцмережах.
Відомо, 15 жовтня 2025 року бійці зведеного загону безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Департаменту активних дій під час аеророзвідки виявили місце розташування операторів ворожих дронів поблизу села Плавні у Василівському районі. За здобутими розвідниками координатами по цілі була успішно застосована керована авіаційна бомба (КАБ).
У момент удару на позиції перебував лейтенант Василь Марзоєв, командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії. Він був ліквідований разом з іншими окупантами. Василь Марзоєв є сином генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ. У ГУР наголосили, що генерал Марзоєв причетний до скоєння воєнних злочинів проти цивільного населення України у Херсоні.
Розвідка опублікувала ексклюзивні кадри, що демонструють момент знищення цілі КАБом.
Нагадаємо, На тимчасово окупованій території Запорізької області загинув російський лейтенант Василь Марзоєв — син командувача 18 загальновійськової армії Росії генерала Аркадія Марзоєва. Лейтенант Василь Марзоєв був серед окупантів, які перебували в цьому регіоні.
Раніше повідомлялося, Іван Усс загинув в Україні, воюючи на боці російської армії. Відомо, що він — син білоруського кандидата в президенти Дмитра Усса, який балотувався 2010 року. Згідно з інформацією видання, Іван Усс 17 січня цього року підписав контракт із російськими збройними силами, а загинув приблизно наприкінці зими — на початку весни.