У ГУР показали, як знищили сина генерала РФ Марзоєва (відео)

Василь Марзоєв

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України підтвердило ліквідацію російського офіцера, який є сином генерал-лейтенанта ЗС РФ, на Запорізькому напрямку фронту. Також показали унікальні кадри, як це відбулося

Про це повідомляє ГУР МО у соцмережах.

Відомо, 15 жовтня 2025 року бійці зведеного загону безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Департаменту активних дій під час аеророзвідки виявили місце розташування операторів ворожих дронів поблизу села Плавні у Василівському районі. За здобутими розвідниками координатами по цілі була успішно застосована керована авіаційна бомба (КАБ).

У момент удару на позиції перебував лейтенант Василь Марзоєв, командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії. Він був ліквідований разом з іншими окупантами. Василь Марзоєв є сином генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ. У ГУР наголосили, що генерал Марзоєв причетний до скоєння воєнних злочинів проти цивільного населення України у Херсоні.

Розвідка опублікувала ексклюзивні кадри, що демонструють момент знищення цілі КАБом.

