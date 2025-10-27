ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1627
Час на прочитання
2 хв

У ГУР показали, як знищили сина генерала РФ Марзоєва (відео)

ГУР знищило сина російського генерала. Також опублікували ексклюзивне відео.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Василь Марзоєв

Василь Марзоєв

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України підтвердило ліквідацію російського офіцера, який є сином генерал-лейтенанта ЗС РФ, на Запорізькому напрямку фронту. Також показали унікальні кадри, як це відбулося

Про це повідомляє ГУР МО у соцмережах.

Відомо, 15 жовтня 2025 року бійці зведеного загону безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Департаменту активних дій під час аеророзвідки виявили місце розташування операторів ворожих дронів поблизу села Плавні у Василівському районі. За здобутими розвідниками координатами по цілі була успішно застосована керована авіаційна бомба (КАБ).

У момент удару на позиції перебував лейтенант Василь Марзоєв, командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії. Він був ліквідований разом з іншими окупантами. Василь Марзоєв є сином генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ. У ГУР наголосили, що генерал Марзоєв причетний до скоєння воєнних злочинів проти цивільного населення України у Херсоні.

Розвідка опублікувала ексклюзивні кадри, що демонструють момент знищення цілі КАБом.

Нагадаємо, На тимчасово окупованій території Запорізької області загинув російський лейтенант Василь Марзоєв — син командувача 18 загальновійськової армії Росії генерала Аркадія Марзоєва. Лейтенант Василь Марзоєв був серед окупантів, які перебували в цьому регіоні.

Раніше повідомлялося, Іван Усс загинув в Україні, воюючи на боці російської армії. Відомо, що він — син білоруського кандидата в президенти Дмитра Усса, який балотувався 2010 року. Згідно з інформацією видання, Іван Усс 17 січня цього року підписав контракт із російськими збройними силами, а загинув приблизно наприкінці зими — на початку весни.

Дата публікації
Кількість переглядів
1627
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie