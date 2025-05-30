У ГУР звинуватили МКЧХ у розповсюдженні російської пропаганди

Андрій Юсов

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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України спростували інформацію делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні щодо масштабів зникнення безвісти громадян.

Про це повідомив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

9 травня на телеграм-каналі делегації МКЧХ в Україні з’явився наступний допис:

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«Станом на квітень 2025 року ми отримали 400 000 звернень від сімей, які шукають своїх зниклих безвісти близьких».

За словами Юсова, такі дані не відповідають дійсності.

«Це абсолютно некоректна або, навмисно, маніпулятивна подача інформації. Деталі згодом. Україна знає справжні цифри, і вони кратно менші. МКЧХ знову став інструментом пропаганди російських вбивць», — наголосив представник ГУР.

Раніше повідомлялося, що у ГУР заявили, що зафіксовано понад 150 випадків страт українських військових, які потрапили в полон до армії РФ.

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Ми раніше інформували, що Міжнародна федерація Червоного Хреста (МФЧХ) відмовилася виключати російський Червоний Хрест (РЧХ) зі свого складу. Україна проінформує про це рішення донорів організації.