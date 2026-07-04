У гуртожитку знайшли мертве немовля, під підозрою рідна мати: деталі трагедії

Немовля померло у візочку / © Національна поліція Дніпропетровської області

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У Дніпрі правоохоронці затримали 34-річну жінку, яку підозрюють у тому, що вона фактично заморила голодом власну двомісячну доньку. За даними поліції, дитина померла внаслідок критичного виснаження організму, спричиненого тривалим недостатнім харчуванням.

Як повідомили у поліції Дніпра, тіло немовляти виявили 28 червня у дитячому візочку в одній із кімнат гуртожитку.

Під час слідства встановили, що мати тривалий час не забезпечувала дитині належного догляду та харчування, не звернулася по медичну допомогу, попри критичний стан доньки, а після її смерті не повідомила про трагедію правоохоронців чи медиків.

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Судово-медична експертиза підтвердила, що причиною смерті стало виснаження через тривале недоїдання.

© Національна поліція Дніпропетровської області

Також у жінки вилучили дворічного сина, якого госпіталізували для обстеження та надання необхідної допомоги.

Стосовно затриманої відкрито кримінальні провадження за фактами злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною та залишення малолітньої без допомоги, що спричинило смерть. Досудове розслідування триває.

© Національна поліція Дніпропетровської області

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці повідомили про підозру 22-річній матері-одиначці, яка жорстоко била свою новонароджену доньку.

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