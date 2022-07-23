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У Хусті вулицю Льва Толстого перейменували на вулицю Бориса Джонсона

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У Хусті вулицю Льва Толстого перейменували на вулицю Бориса Джонсона

Борис Джонсон / Фото: Getty Images

В Україні продовжують декомунізацію, яку розпочали ще 2014-го.

У місті Хуст на Закарпатті перейменували понад 20 вулиць, які були пов'язані з радянським минулим. Зокрема, вулиця Льва Толстого стала вулецею Бориса Джонсона - британського прем'єра.

Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Рішення  ухвалила міськрада. Зокрема, назви змінили такі вулиці:

  • вул. Гагаріна на вул. Каденюка, 
  • вул. Кутузова на вул. Северина Наливайко, 
  • вул. О. Невського на вул. Василя Стуса,
  • вул. Чайковсього - на вул. В'ячеслава Чорновола,
  • вул. 9-го Травня на вул.Липнева,
  • вул. Колгоспна на вул. Нарцисова.

В міськраді наголошують, що навесні голова Хуста виступив з ініціативою змінити назви 60 вулиць. Після низки засідань профільної комісії з перейменування вулиць та пропозицій науковців, жителів було ухвалено остаточний список. 

Як повідомлялося, наразі юридично завершене перейменування київського театру Лесі Українки. Тепер його назва Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Вилучити слова "російської драми" Мінкульт затвердив своїм наказом ще у червні.

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