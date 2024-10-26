У "хвилину тиші" подала знак життя: у Дніпрі з-під завалів будинку дивом врятували жінку

У Дніпрі рятувальникам вдалося витягти живою жінку з-під завалів пошкодженого будинку. Знайти потерпілу допомогла "хвилина тиші", під час якої надзвичайники почули стукіт.

Про це розповів заступник начальника з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Дніпропетровщини Сергій Корінний.

"Дійсно дивом. Ми застосували "хвилину тиші". Вона якраз дала позитивний результат: ми почули звуки похлопуваннями по металевому предмету і визначили основне місце для розбору завалу", — розповів Корінний.

Аби звільнити потерпілу рятувальники близько години розбирали завали. За словами рятувальника, жінка була притиснута до матрацу ліжка, голова була притиснута металевим елементом, і тільки через те, що матрац м'який, голова витримала.

"Бачили тільки одну руку, спілкувались з нею, і потихеньку пішли, пішли, й дістали її", — каже надзвичайник.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

"Ми достеменно не знаємо кількість людей, від жителів інформація різна. Тому операція продовжується", — зазначив Сергій Корінний.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру в ніч проти 26 жовтня.

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