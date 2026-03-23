У якому місті опалювальний сезон завершиться достроково
Місцева влада ухвалила таке рішення через погодні умови.
Першим містом, в якому завершиться опалювальний сезон 2025-2026 років, став Миколаїв.
Відповідну постанову виконавчий комітет ухвалив 18 березня через стійке підвищення температури понад встановлений поріг.
Згідно з цим рішенням, від 24 березня подання тепла припинять на більшості об’єктів, за винятком установ соціального значення.
«Теплопостачальним підприємствам і споживачам тепла виконати відключення тепла в технологічній послідовності та з урахуванням експлуатаційних вимог не пізніше 5-денного терміну від дати прийняття даного рішення», — зазначається в тексті постанови.
Однак, за окремими зверненнями профільних служб, опалення можуть тимчасово залишити у:
лікарнях
амбулаторіях
дитячих садках
пологових будинках
Плата за опалення, а також пільги й субсидії буде перерахована відповідно до фактичного періоду надання послуги — коригування проведуть упродовж 30 днів.
Раніше повідомлялося, що в Україні опалювальний сезон може завершитися раніше, ніж зазвичай. Вже від 28 березня батареї в оселях українців можуть стати холодними через припинення постачання газу для теплокомуненерго.