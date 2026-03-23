У якому місті опалювальний сезон завершиться достроково

Місцева влада ухвалила таке рішення через погодні умови.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Опалювальний сезон добігає кінця / © Shutterstock

Першим містом, в якому завершиться опалювальний сезон 2025-2026 років, став Миколаїв.

Відповідну постанову виконавчий комітет ухвалив 18 березня через стійке підвищення температури понад встановлений поріг.

Згідно з цим рішенням, від 24 березня подання тепла припинять на більшості об’єктів, за винятком установ соціального значення.

«Теплопостачальним підприємствам і споживачам тепла виконати відключення тепла в технологічній послідовності та з урахуванням експлуатаційних вимог не пізніше 5-денного терміну від дати прийняття даного рішення», — зазначається в тексті постанови.

Однак, за окремими зверненнями профільних служб, опалення можуть тимчасово залишити у:

  • лікарнях

  • амбулаторіях

  • дитячих садках

  • пологових будинках

Плата за опалення, а також пільги й субсидії буде перерахована відповідно до фактичного періоду надання послуги — коригування проведуть упродовж 30 днів.

Раніше повідомлялося, що в Україні опалювальний сезон може завершитися раніше, ніж зазвичай. Вже від 28 березня батареї в оселях українців можуть стати холодними через припинення постачання газу для теплокомуненерго.

