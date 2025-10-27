У якому стані енергосистема України: невтішний звіт фахівців

© ТСН.ua

Стан енергосистеми України залишається непростим. Застосовані відключення.

Про це повідомили в «Укренерго».

Що відбувається у мережі

За повідомленням “Укренерго”, через атаки РФ на енергооб’єкти є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Йдеться про Сумщину, Запоріжжя та Дніпропетровщину. Фахівцями здійснюються необхідні роботи для відновлення стабільного енергопостачання для всіх споживачів.

«Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів — у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується», — зазначили у компанії.

Діють графіки обмеження потужності і для промислових споживачів. ГОП в окремих регіонах будуть діяти з 07:00 до 19:00.

Споживання електроенергії залишається значним. За підрахунками, 24 та 27 жовтня воно перебувало на однаковому рівні. Вчора, 26 жовтня, добовий максимум споживання був на 1,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі — 19 жовтня.

Українців учергове закликали до ощадливого споживання електроенергії.

«Якщо зараз у вас є світло, будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до 22:00», — закликали в «Укренерго».

Також додали, що є наслідки від негоди. Так, знеструмлені 54 населені пункти на Дніпропетровщині — там фахівці продовжують аварійно-відновлювальні роботи. Обленерго обіцяють заживити усіх знеструмлених споживачів до кінця поточної доби.

Раніше частина Сумської громади перебуває без світла через атаки РФ.

Наразі робиться усе можливе, щоб заживити споживачів.

«Усі необхідні служби вже працюють, щоб якомога швидше відновити електропостачання», — наголосили в ОВА.