У яких областях вдарить до -18: прогноз погоди на сьогодні

країну накрили морози

Сьогодні, 10 січня, в Україні хмарно, очікується сніг та мороз.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У північній та північно-східній частині невеликий сніг, вранці та вдень на південному сході та сході країни помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на решті території без опадів.

На дорогах місцями утримуватиметься ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Найхолодніше буде у західних та Вінницькій областях, вночі 13-18° морозу, в денні години -9.-14°.

У північних, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях вночі та вдень 7-12° морозу, на решті території в нічні години 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (в Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла).

У Києві хмарно. Невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень 7-12° морозу, у столиці вночі та вдень близько 10° морозу.

