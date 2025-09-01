- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 2 хв
У яких випадках можна не платити штраф за перевищення швидкості: пояснення юристів
Юристи пояснюють, що у певних випадках можна оскаржити і не платити.
В Україні за перевищення швидкості поліція виписує штраф водіям від 340 гривень. Втім є ситуації, коли його можна оскаржити і скасувати через суд.
Про це пояснює «Твоя Машина».
Коли можна не платити штраф
Як відомо, система автофіксації працює просто:
камера вимірює швидкість
зчитує номер автомобіля
відправляє дані поліції;
власник транспортного засобу отримує лист зі штрафом.
І, здавалося б, помилки бути не може. При цьому є нюанси в законі, на які слід зважати.
«Фотокамери мають стояти у зонах, де попереджає знак 5.70. Його треба розміщати так, щоб водій міг завчасно побачити», — пояснює адвокат Олександр з Харкова.
Тож слід враховувати те, що знак має бути присутній і не захований за деревами чи будівлями. У протилежному випадку сам факт перевищення вже не аналізується — справа стосується лише дотримання процедури.
До прикладу, у Харкові водій оскаржив штраф за перевищення на 19 км/год, адже довів, що знак перед камерою був закритий вантажівкою під час ремонту дороги. Штраф скасували у суді. Такі рішення не поодинокі: відомо, що у Києві справу виграв водій, якого оштрафували у місці, де табличку з попередженням взагалі не встановили.
«Не слід одразу платити, якщо є сумніви. Варто перевірити місце фіксації і за потреби сфотографувати відсутність знаку», — закликає також юристка Ірина з Дніпра.
Вона наполегливо радить водіям зберігати ці докази — вони можуть стати у пригоді під час суду.
Отже, поліція та комунальні служби обов’язково мають виконати всі вимоги, щоб виписати штраф водієві. Відсутність попередження про роботу камер означає, що штраф — незаконний.
Раніше патрульна поліція Києва пояснила ситуацію з військовим, якого оштрафували за порушення правил дорожнього руху.
Йдеться про інцидент, який стався 23 серпня близько 16:50. За даними поліції, патрульні зупинили автомобіль Land Rover, який рухався містом з перевищенням швидкості — 79 км/год. За кермом перебував військовослужбовець, і він не заперечував свого порушення і попросив оформити документи якнайшвидше. Він оплатив штраф у розмірі 340 гривень на місці.
Поліція також уточнила, що на момент зупинки автомобіля у Києві не було повітряної тривоги. Військові прямували на виконання завдання, яке ще не почалося. Правоохоронці закликали ЗМІ та громадськість довіряти лише перевіреній інформації.