Укрaїнa
98
1 хв

У яких випадках спадщину забирає держава: що каже закон

В Україні спірні спадкові проблеми з визначення чи поділу землі, квартири або будинку вирішують суди.

Анастасія Павленко
Нерухомість переходить у категорію відумерлої спадщини за виникнення низки причин

Спірні спадкові питання вирішуються у судовому порядку. Однак, є й ситуації коли спадок є, а спадкоємця — немає.

Цивільний кодекс України визначає відумерлість спадщини, тобто та, яка залишилася від власника (спадкодавця) і не перейшла до іншої особи (спадкоємця), нагадує Мін’юст України.

У яких випадках спадщину забирає держава:

  • немає спадкоємців ні за законом, ні за заповітом

  • усі спадкоємці офіційно відмовилися від спадщини

  • спадкоємці не прийняли спадщину у встановлений строк

  • спадкоємців позбавили права на спадкування за рішенням суду

Хто може звернутися до суду та що відбувається з майном

Згідно зі статтею 1277 Цивільного кодексу України, подати заяву про визнання спадщини відумерлою мають право:

  • кредитори померлого

  • органи місцевого самоврядування за місцем знаходження майна

  • власники або користувачі сусідніх земельних ділянок — якщо до спадщини входять сільськогосподарські землі

Нагадаємо, що загальний строк на вступ у спадщину складає 6 місяців, а у період воєнного стану такий строк збільшено і складає він 10 місяців.

Раніше ми писали про те, який спосіб передавання майна вигідніший — договір дарування чи заповіт. Більше про це читайте у новині.

98
