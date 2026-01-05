У яких випадках спадщину забирає держава: що каже закон

Нерухомість переходить у категорію відумерлої спадщини за виникнення низки причин / © Pixabay

Спірні спадкові питання вирішуються у судовому порядку. Однак, є й ситуації коли спадок є, а спадкоємця — немає.

Цивільний кодекс України визначає відумерлість спадщини, тобто та, яка залишилася від власника (спадкодавця) і не перейшла до іншої особи (спадкоємця), нагадує Мін’юст України.

У яких випадках спадщину забирає держава:

немає спадкоємців ні за законом, ні за заповітом

усі спадкоємці офіційно відмовилися від спадщини

спадкоємці не прийняли спадщину у встановлений строк

спадкоємців позбавили права на спадкування за рішенням суду

Хто може звернутися до суду та що відбувається з майном

Згідно зі статтею 1277 Цивільного кодексу України, подати заяву про визнання спадщини відумерлою мають право:

кредитори померлого

органи місцевого самоврядування за місцем знаходження майна

власники або користувачі сусідніх земельних ділянок — якщо до спадщини входять сільськогосподарські землі

Нагадаємо, що загальний строк на вступ у спадщину складає 6 місяців, а у період воєнного стану такий строк збільшено і складає він 10 місяців.

