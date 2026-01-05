- Дата публікації
У яких випадках спадщину забирає держава: що каже закон
В Україні спірні спадкові проблеми з визначення чи поділу землі, квартири або будинку вирішують суди.
Спірні спадкові питання вирішуються у судовому порядку. Однак, є й ситуації коли спадок є, а спадкоємця — немає.
Цивільний кодекс України визначає відумерлість спадщини, тобто та, яка залишилася від власника (спадкодавця) і не перейшла до іншої особи (спадкоємця), нагадує Мін’юст України.
У яких випадках спадщину забирає держава:
немає спадкоємців ні за законом, ні за заповітом
усі спадкоємці офіційно відмовилися від спадщини
спадкоємці не прийняли спадщину у встановлений строк
спадкоємців позбавили права на спадкування за рішенням суду
Хто може звернутися до суду та що відбувається з майном
Згідно зі статтею 1277 Цивільного кодексу України, подати заяву про визнання спадщини відумерлою мають право:
кредитори померлого
органи місцевого самоврядування за місцем знаходження майна
власники або користувачі сусідніх земельних ділянок — якщо до спадщини входять сільськогосподарські землі
Нагадаємо, що загальний строк на вступ у спадщину складає 6 місяців, а у період воєнного стану такий строк збільшено і складає він 10 місяців.
