У який день Страсного тижня категорично не можна пекти паску: священники відповіли
Священники ПЦУ пояснили, чому традиційним днем для випікання паски вважається Чистий четвер.
Великдень в українській культурі завжди посідав особливе місце. Традиційно, перед Великоднем українці випікали паски, які потім несли на великодню службу для освячення, разом з іншою традиційною їжею.
Проте у багатьох господинь щороку виникає те саме питання: коли саме варто місити тісто і братися за випікання — у які дні Страсного тижня це найкраще робити, а коли пекти паски не прийнято, хоч і не забороняється церквою.
Про це розповіли священники Православної церкви України: настоятель храму Святого Миколая отець Іван Погреда для УНН і військовий капелан ЗСУ Тарас Видюк в інтерв’ю «Телеграфу».
У який день Страсного тижня не варто пекти паску
За словами священника Івана, паски традиційно випікають в останній тиждень Великого посту. Однак, він радить, що не варто пекти у Страсну п’ятницю, адже це день суворого посту і духовного зосередження, коли віряни згадують страждання і смерть Ісуса Христа.
Цю думку підтримує і священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ Тарас Видюк.
За його словами, у Страсну п’ятницю паски зазвичай не печуть, адже це день скорботи, коли згадують страждання і смерть Ісуса Христа.
Який день найкраще підходить
За словами Тараса Видюка, пекти паски за традицією найкраще саме у Чистий четвер. Якщо ж не встигли, дозволяється випікати і у Велику суботу.
«Паски печуть упродовж Страсного тижня, але у п’ятницю цього робити не рекомендується. Найкраще — у четвер або в суботу», — додає Іван Погреда.
