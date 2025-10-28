ТСН у соціальних мережах

Україна

Укрaїнa
109
1 хв

Як можна вирішити проблему з СЗЧ в Україні: пояснення нардепа

Одним із варіантів впливу на людей, які йдуть у СЗЧ, є збільшення терміну покарання.

Катерина Сердюк
СЗЧ

СЗЧ

В Україні обговорюються шляхи подолання проблеми з самовільним залишенням частини (СЗЧ). Зокрема, може йтися про арешт рахунків та майна.

Про це розповів нардеп Руслан Горбенко, пише «Телеграф».

За його словами, наші військові командири мають волю і бажання, щоб «підбадьорити» тих людей, які зневажають армію і тікають з лав ЗСУ. Йдеться про арешт рахунків та майна. Також у правоохоронному комітеті пропонували збільшити терміни покарання. Як відомо, наразі за СЗЧ передбачене позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

«Пропозицій дуже багато. Треба сідати з Генштабом і вирішувати, за що будуть голоси, а за що ні. Бо у Раді ж є прихильники „партії СЗЧ“, а є прихильники „партії перемоги“, але у жодної з цих груп немає більшості», — завершив він.

Нагадаємо, в Україні стрімко зросла кількість кримінальних справ щодо СЗЧ. Йдеться про цифру близьку до 300 тисяч. Це майже у 5 разів більше, ніж торік.

«Ці люди їдуть на навчання, а далі вони йдуть у СЗЧ величезною кількістю. Ми не знаємо точної статистики, скільки з них дійсно прибуває на фронт», — зазначив політик.

