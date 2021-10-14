У Індії злодій, який обікрав будинок чиновника, залишив власнику єхидну записку

Злодій залишився невдоволений візитом до будинку чиновника.
У Індії злодій, який вирішив обікрасти багатого місцевого чиновника, залишився невдоволеним. У будинку він не знайшов великих статків, тож залишив власнику в'їдливу записку.
Про це повідомляє East Mojo.
Розчарований тим, що не зміг знайти достатньо грошей і цінностей в резиденції державного чиновника в районі Девас Мадхья-Прадеш, грабіжник залишив у нього вдома записку.
"Jab paise nahi they toh lock nahi karna tha collector" (Якщо в будинку немає грошей, навіщо його взагалі зачиняти на замок)", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці повідомили, що з будинку чиновника злодій поцупив 30 000 рупій готівкою (ред. - понад 10 тисяч гривень) і кілька ювелірних виробів.
Сам власник будинку дізнався про крадіжку, коли повернувся додому після двотижневої відсутності.
Для невдоволеного послання злодій використав блокнот і ручку урядовця. Зараз крадія шукають правоохоронці.
Нагадаємо, що київська поліція затримала 31-річного мешканця Борисполя, який заліз до чужого будинку через вікно, але змушений був утекти ні з чим, оскільки спрацювала сигналізація.