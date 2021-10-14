У Індії злодій, який обікрав будинок чиновника, залишив власнику єхидну записку

У Індії злодій, який обікрав будинок чиновника, залишив власнику єхидну записку

Злодій залишився невдоволений візитом до будинку чиновника.

У Індії злодій, який вирішив обікрасти багатого місцевого чиновника, залишився невдоволеним. У будинку він не знайшов великих статків, тож залишив власнику в'їдливу записку.

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Про це повідомляє East Mojo.

Розчарований тим, що не зміг знайти достатньо грошей і цінностей в резиденції державного чиновника в районі Девас Мадхья-Прадеш, грабіжник залишив у нього вдома записку.

"Jab paise nahi they toh lock nahi karna tha collector" (Якщо в будинку немає грошей, навіщо його взагалі зачиняти на замок)", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що з будинку чиновника злодій поцупив 30 000 рупій готівкою (ред. - понад 10 тисяч гривень) і кілька ювелірних виробів.

Сам власник будинку дізнався про крадіжку, коли повернувся додому після двотижневої відсутності.

Для невдоволеного послання злодій використав блокнот і ручку урядовця. Зараз крадія шукають правоохоронці.

Нагадаємо, що київська поліція затримала 31-річного мешканця Борисполя, який заліз до чужого будинку через вікно, але змушений був утекти ні з чим, оскільки спрацювала сигналізація.

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