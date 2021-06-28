У Індійському океані під час пожежі на судні загинув 20-річний моряк із Одеси

У Індійському океані під час пожежі на судні загинув 20-річний моряк із Одеси

Це був другий рейс хлопця.

У Індійському океані на судні "Msc Messina" сталася пожежа. Під час її гасіння загинув український моряк.

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Про це повідомляється у телеграм-каналі Одеса INFO.

Зазначається, що корабель під прапором Ліберії йшов зі Шрі-Ланки в Сінгапур, але на пів дорозі в машинному відділенні сталася пожежа. В результаті загинув 20-річний моряк родом із Одеси. Це був його 2-й рейс.

Зараз вся команда залишається на борту аварійного судна, яке поки перебуває на буксирі.

Нагадаємо, що насправді сталося на облавку британського Defender і чого чекати далі.

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