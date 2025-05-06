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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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204
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2 хв

У Італії сталася моторошна ДТП, в якій загинула 21-річна біженка з України Каріна Рижкова (фото)

На швидкості понад 250 км/год авто врізалося в дерево, жоден з пасажирів не вижив.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Каріна Рижкова

Каріна Рижкова / © Facebook

В Італії в результаті ДТП загинули троє молодих людей, серед яких була 21-річна українка Каріна Рижкова.

Про це пише Il Messagero, а також місцеві Quotidiano di Puglia та BrindisiReport.

Аварія сталася в суботу, 3 травня, на дорозі 85 в італійській провінції Бріндізі, що з’єднує муніципалітет Торк’яроло з пристанню для яхт Лендінузо. Молоді люди орендували потужний автомобіль Porsche 911 Carrera, який, рухаючись на швидкості понад 250 км/год, злетів з дороги, перекинувся та зіткнувся з деревом. Внаслідок удару автомобіль загорівся, тіла загиблих залишилися заблокованими в понівеченому транспортному засобі. Рятувальникам довелося докласти великих зусиль, щоб витягти обгорілі тіла.

Загинули

  • 22-річний Луїджі Перруччо

  • 21-річна Сара Капілунга

  • 21-річна Каріна Рижкова з України.

21-річна Каріна Рижкова переїхала до Італії разом із матір’ю, рятуючись від війни в Україні. Вона їхала в орендованому Porsche разом з нареченим Луїджі Перруччо та подругою Сарою Капілунгою. На повороті водій не зміг впоратися з керуванням, і авто врізалося в дерево.

Її прийомний батько був одним із перших, хто прибув на місце аварії, отримавши сигнал SOS через смартфон дівчини.

Згідно з повідомленнями місцевої влади, день поховання загиблих, 6 травня, був оголошений Днем жалоби в муніципалітеті Торк’яроло. У своєму зверненні до громадян мер та місцева адміністрація висловили співчуття родинам загиблих і подякували за підтримку в цей важкий час. «Шок і порожнеча трагедій такого масштабу залишають нас безмовними, приголомшеними болем і безсиллям», — йдеться в повідомленні.

Прощання з молодими людьми відбулося 6 травня в присутності сотень людей. Друзі загиблих зустріли їхні труни банером із написом «Назавжди». Релігійну церемонію очолив архієпископ єпархії Лечче Мікеле Секча. У своїй промові він закликав молодь бути обережною на дорогах.

Тим часом батько Каріни зі сльозами на очах згадав, що дочка змогла пережити жахіття війни в Україні, але загинула через необережність у мирний час в Італії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Британії загинули біженка та її двоє дітей, перед цим в Україні розбився їхній батько.

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