На Прикарпатті археологи виявили залишки дороги часів Княжої доби

Розкопки / © Укрінформ

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В Івано-Франківській області неподалік Галича археологи виявили стародавню дорогу, що датується Княжою добою і була вимощена для проходу до Церкви Святого Пантелеймона.

Про це розповів молодший науковий співробітник відділу археології Національного заповідника «Давній Галич» Андрій Фіголь, передає Укрінформ.

«Ми виявили залишки старої дороги. Вона пошкоджена, є фрагменти річкової гальки. Дорога вимощена через сад до гори, на якій стоїть Храм Святого Пантелеймона, приблизно у 12-13 столітті, часи Княжої доби», — розповів він.

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Археологи відзначають, що ширина знайдених частин дороги сягає від 1,2 до 1,3 метра. Руйнування шляху могло бути викликане зсувами ґрунту. Під час розкопок також було знайдено середньовічну підкову та уламки кераміки.

Як пояснює Фіголь, виявлені уламки — це фрагменти керамічного посуду Княжої доби XII–XIII століть із характерними залишками піску. Науковий секретар Національного заповідника «Давній Галич», кандидат історичних наук Андрій Стасюк переконаний, що ця знахідка має потенціал стати новою привабливістю для туристів Галича.

За словами Стасюка, ця дорога, найімовірніше, сполучала Храм святого Пантелеймона із середньовічною пристанню Давнього Галича, територія якої сьогодні зайнята сучасним містом.

Якщо вдасться зберегти цей шлях, він може бути інтегрований у просторову експозицію, оскільки в Україні рідко трапляються вимощені дороги віком 600–800 років. Знахідка також підтверджує припущення щодо старовинних комунікаційних маршрутів Галича, адже сьогодні на цьому місці навіть немає слідів стежки.

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Він наголосив, що це відкриття допомагає краще зрозуміти зв’язки між різними частинами середньовічного Галича. Наразі фахівці планують продовжити археологічні роботи, щоб уточнити довжину дороги та її призначення.

Церква Святого Пантелеймона — одна з найдавніших святинь Галицького князівства, що збереглась до сьогодні. Вона вважається пам’яткою архітектури національного значення та прикладом княжої архітектурної школи Галичини. Храм був зведений наприкінці XII століття князем Володимиром Ярославичем як православний культовий об’єкт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Ізраїлі археологи виявили руїни, які, на їхню думку, колись були місцем зберігання Ковчега Завіту. На стародавньому біблійному місці Шіло розкопала кам’яну споруду, що відповідає за розмірами та орієнтацією опису Скинії з Біблії.