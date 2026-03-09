ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

У Івано-Франківську чоловік відкрив стрілянину біля магазину: що відомо

В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка, який під час конфлікту відкрив стрілянину зі стартового пістолета. Інцидент стався ввечері 8 березня поблизу продуктового магазину.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Поліція

Поліція / © Нацполіція Івано-Франківської області

Увечері 8 березня до поліції надійшло повідомлення про постріли на вулиці Сорохтея в Івано-Франківську.

За даними правоохоронців, інцидент стався близько 19:01 біля одного з продуктових магазинів.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що між групою чоловіків виник конфлікт. У ході словесної суперечки один із учасників — місцевий мешканець 1981 року народження — перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив три постріли зі стартового пістолета.

Поліцейські оперативно затримали чоловіка та доставили його до Івано-Франківського районного управління поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що раніше у Львові сталася стрілянина: перші деталі від поліції

Через стрілянину у Львові є потерпілий.

Дата публікації
Кількість переглядів
173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie