У Івано-Франківську чоловік відкрив стрілянину біля магазину: що відомо

Поліція / © Нацполіція Івано-Франківської області

Реклама

Увечері 8 березня до поліції надійшло повідомлення про постріли на вулиці Сорохтея в Івано-Франківську.

За даними правоохоронців, інцидент стався близько 19:01 біля одного з продуктових магазинів.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Реклама

Під час перевірки правоохоронці встановили, що між групою чоловіків виник конфлікт. У ході словесної суперечки один із учасників — місцевий мешканець 1981 року народження — перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив три постріли зі стартового пістолета.

Поліцейські оперативно затримали чоловіка та доставили його до Івано-Франківського районного управління поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що раніше у Львові сталася стрілянина: перші деталі від поліції

Реклама

Через стрілянину у Львові є потерпілий.