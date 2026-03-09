- Дата публікації
У Івано-Франківську чоловік відкрив стрілянину біля магазину: що відомо
В Івано-Франківську правоохоронці затримали чоловіка, який під час конфлікту відкрив стрілянину зі стартового пістолета. Інцидент стався ввечері 8 березня поблизу продуктового магазину.
Увечері 8 березня до поліції надійшло повідомлення про постріли на вулиці Сорохтея в Івано-Франківську.
За даними правоохоронців, інцидент стався близько 19:01 біля одного з продуктових магазинів.
На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.
Під час перевірки правоохоронці встановили, що між групою чоловіків виник конфлікт. У ході словесної суперечки один із учасників — місцевий мешканець 1981 року народження — перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив три постріли зі стартового пістолета.
Поліцейські оперативно затримали чоловіка та доставили його до Івано-Франківського районного управління поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Інформації про постраждалих не надходило.
