У Івано-Франківську громадська вбиральня "взяла в заручники" відвідувача: що сталося

У Івано-Франківську громадська вбиральня "взяла в заручники" відвідувача: що сталося

Містянина заблокувало у громадській вбиральні, бо зникло світло.

У Івано-Франківську містянин "застряг" у громадській вбиральні. Через відсутність світла його заблокувало.

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Про це повідомляє "Галицький кореспондент".

Інцидент стався у громадській вбиральні позаду стоматологічної поліклініки. Його розглянули на оперативній нараді у міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа

"Знаю, що в туалеті біля стоматкорпусу застрягла людина. Що там сталося, скільки часу це тривало?", – спитав Марцінків у підлеглих.

Як повідомила директорка департаменту стратегічного розвитку та цифрових трансформацій Зореслава Гелеван, чоловікові допомогли і визволили його з вбиральні, де він був заблокований.

“Світло вибило, двері зачинилися – це тривало десь до пів години. Там електричний замок, можливо, треба поміняти”, – сказала вона.

Нагадаємо, що місті Южне Одеської області на території майбутнього скейт-парку для молоді будують дзеркальну вбиральню. На її зведення з місцевого бюджету виділили майже 3 млн грн.

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