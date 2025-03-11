У Івано-Франківську прогримів вибух біля залізничного вокзалу, є потерпілі - ЗМІ (фото)

Вибухи не вплинули на роботу вокзалу.
У вівторок, 11 березня, увечері в Івано-Франківську прогриміли вибухи біля залізничного вокзалу. На місці працюють правоохоронці, медики та інші служби.
Про це повідомили місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж.
Як стало відомо "Галці", внаслідок вибуху є жертви.
У той же час, як повідомили в Укрзалізниці, вибухи сталися поза межами вокзалу. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Всі поїзди курсують за графіком, і вокзал працює в звичному режимі.
На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують обставини вибуху та його причини. Інформація про інші деталі події наразі уточнюється.
Нагадаємо, у Вишгородському районі під Києвом також йшлося про низку вибухів 11 березня. Це наслідок контрольованих робіт вибухотехників.
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