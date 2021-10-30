У Івано-Франківську охочі вакцинуватися взяли медиків у заручники: що сталося (відео)

Між бажаючими зробити щеплення і медиками бригади виник конфлікт через нестачу вакцини.

У Івано-Франківську люди не випускали медиків, які проводили вакцинацію в одному із торгово-розважальних центрів міста.

Про це повідомляють у соцмережах.

"Незважаючи на те, що Центр вакцинації працює до 20.00 згідно графіку, бажаючі вакцинуватись заблокували медиків з погрозами не випустити, поки не повакцинують усіх до останнього відвідувача. Після численних перемовин з бажанням залагодити конфлікт, завдяки втручанню працівників Національної поліції, ситуацію станом на зараз вичерпано, медики допрацювали свою зміну", - розповіли в Центрі медичному.

Медики звернулися до франківчан з розумінням поставитися до ситуації, оскільки у них теж є робочий графік, а вдома на них після зміни чекають родини.

У Мережі користувачі прокоментували публікацію:

Особисто був на місці, останній людині вкололи вакцину о 19.15. і все, вакцина закінчилася. А не час роботи пункту! Тому люди обурилися лише через те, що їх не попередили завчасно, аби чергу не займали більше людей, ніж є вакцини на місці. От і все. Бо не менш ніж 70 людей чекали 2-3 години в черзі. Хоча могли зразу знати, що марно.В черзі з розумінням поставилися до роботи бригади, а от до організації роботи - ні.

Наші люди роблять все в останній момент, адже влітку можна було спокійно вакцинуватись, але мало хто це зробив тоді.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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