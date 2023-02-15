У Івано-Франківську пенсіонер задушив свого товариша: фото

У вівторок, 14 лютого, 70-річний житель Івано-Франківська задушив 67- річного приятеля під час застілля.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Повідомлення про вбивство поліцейські отримали близько 23 години.

Правоохоронці встановили, що 70-річний мешканець Івано-Франківська вдома розпивав спиртні напої із 67–річним приятелем, мешканцем села Одаї, Тисменицької ТГ. Під час застілля між чоловіками виникла суперечка, що переросла у бійку, під час якої 70-ти річний пенсіонер почав душити приятеля, який в результаті помер на місці.

Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Зловмисник невдовзі викликав швидку допомогу. Однак медики лише констатували смерть потерпілого.

Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Під час огляду місця події поліцейські виявили та вилучили речові докази, які підтверджують причетність івано-франківця до скоєння тяжкого злочину.

Чоловіка затримали і вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере запобіжний захід. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 43-річний житель Львівщини вбив свого знайомого через ревнощі.

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