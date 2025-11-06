- Дата публікації
В офісі у Івано-Франківську вибухнула зарядна станція: є постраждалі (фото, відео)
В офісному приміщенні вибухнула зарядна станція, евакуювали 40 людей. Рятувальники закликають не нехтувати правилами експлуатації зарядних станцій.
Сьогодні, 6 листопада, о 13:14 в Івано-Франківську стався вибух із подальшим займанням в офісному приміщенні на третьому поверсі триповерхової будівлі по вулиці Богдана Хмельницького. Причиною інциденту став вибух зарядної станції.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.
«Рятувальниками було встановлено, що внаслідок вибуху зарядної станції в офісному приміщенні виникла пожежа на площі близько 20 м²», — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху травмовано дві особи. Одну з постраждалих осіб врятовали рятувальники. Крім того, адміністрація об’єкту до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів оперативно евакуювали 40 людей з будівлі.
Пожежу швидко локалізували о 13:28, а вже о 13:32 її повністю ліквідували. До гасіння залучалися значні сили: 25 рятувальників та 6 одиниць спеціальної техніки. Наразі фахівці з’ясовують точну причину вибуху та всі обставини події.
«Рятувальники Прикарпаття закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів та зарядних станцій: не залишайте їх без нагляду, використовуйте лише сертифіковане обладнання, не перевантажуйте приладами, що перевищують їх потужність», — зазначають рятувальники.
