В офісі у Івано-Франківську вибухнула зарядна станція: є постраждалі (фото, відео)

В офісному приміщенні вибухнула зарядна станція, евакуювали 40 людей. Рятувальники закликають не нехтувати правилами експлуатації зарядних станцій.

В офісі вибухнув зарядний пристрій

В офісі вибухнув зарядний пристрій / © ДСНС в Івано-Франківській області

Сьогодні, 6 листопада, о 13:14 в Івано-Франківську стався вибух із подальшим займанням в офісному приміщенні на третьому поверсі триповерхової будівлі по вулиці Богдана Хмельницького. Причиною інциденту став вибух зарядної станції.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

«Рятувальниками було встановлено, що внаслідок вибуху зарядної станції в офісному приміщенні виникла пожежа на площі близько 20 м²», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху травмовано дві особи. Одну з постраждалих осіб врятовали рятувальники. Крім того, адміністрація об’єкту до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів оперативно евакуювали 40 людей з будівлі.

Рятувальники ліквідовують пожежу в офісі / © ДСНС в Івано-Франківській області

Рятувальники ліквідовують пожежу в офісі / © ДСНС в Івано-Франківській області

Пожежу швидко локалізували о 13:28, а вже о 13:32 її повністю ліквідували. До гасіння залучалися значні сили: 25 рятувальників та 6 одиниць спеціальної техніки. Наразі фахівці з’ясовують точну причину вибуху та всі обставини події.

В офісі вибухнув зарядний пристрій. / © ДСНС в Івано-Франківській області

В офісі вибухнув зарядний пристрій. / © ДСНС в Івано-Франківській області

«Рятувальники Прикарпаття закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів та зарядних станцій: не залишайте їх без нагляду, використовуйте лише сертифіковане обладнання, не перевантажуйте приладами, що перевищують їх потужність», — зазначають рятувальники.

Рятувальники дістаюсть людей з пожежі / © ДСНС в Івано-Франківській області

Рятувальники дістаюсть людей з пожежі / © ДСНС в Івано-Франківській області

Рятувальники дістаюсть людей з пожежі в офісі / © ДСНС в Івано-Франківській області

Рятувальники дістаюсть людей з пожежі в офісі / © ДСНС в Івано-Франківській області

Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі / © ДСНС в Івано-Франківській області

Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі / © ДСНС в Івано-Франківській області

Нагадаємо, ексміністр попередив про небезпеку, через яку ваші зарядні пристрої можуть вибухнути.

Раніше повідомлялося, у Боснії і Герцеговині 4 листопада сталася жахлива пожежа у будинку для літніх людей, унаслідок якої загинули 10 осіб, ще близько 20 постраждалих отримують допомогу.

