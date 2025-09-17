- Дата публікації
У кабінеті Садового знайшли "прослушку": який вигляд вона має і куди заховали
Садовий повідомив про виявлення прослуховування у своєму кабінеті. Пристрій замаскували під зарядку.
У кабінеті мера Львова Андрія Садового виявили прослуховувальний пристрій, замаскований під звичайний зарядний блок до радіотелефону.
Про це повідомив мер Львова в соцмережах.
«Оце і є мій робочий стіл. Тут стоїть багато телефонів, в тому числі спеціальних. І дуже часто я тут спілкуюся з різними поважними людьми. Яке було моє здивування, що телефон почав глючити», — розповідає Садовий.
Мер зазначив, що телефон віддали фахівцям, які розкрили зарядний пристрій, всередині якого найшли припаяні сім-карту, карту пам’яті та мікрофон.
«І виникає питання — а хто це зробив? Якщо це зробили якісь іноземні спеціальні служби. Ну тут, звичайно, вже СБУ та наші контролюючі органи, які цим займаються, мають працювати. Якщо це зробили українці, хтось з українських спеціальних служб, у мене є питання: нащо робити таку халяву? І так капарно це все робити. Я б хотів, щоб було розслідування, щоб керівництво СБУ та всі, хто тим займаються, дали мені відповідь, що це таке», — заявив Садовий.
