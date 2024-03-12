У Кабміні готують нові зміни щодо відпустки: чого очікувати українцям

Певна категорія українців зможе відпочивати 28 днів на рік замість 24.

У Кабміні готують новий проєкт Кодексу законів про працю, який передбачає, зокрема, зміни тривалості відпустки.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Зазначається, що тепер певна категорія українців зможе відпочивати 28 днів на рік замість 24. За новим правилом 28 днів зможуть відпочивати усі, хто працює повний робочий день.

У законі також будуть основні ознаки трудових відносин. Серед них:

людина особисто виконує роботу;

робота виконується під контролем роботодавця;

не встановлено конкретного обсягу робіт, а робота постійної;

людина дотримується правил внутрішнього трудового порядку;

робітнику надають засоби виробництва (обладнання, інструменти тощо);

систематична виплата заробітної плати;

встановлений робочий графік;

відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням роботи.

"Відбувається скорочення рівня гарантій прав працівників, що не може бути підтриманим, а також необґрунтовано скасовується державне правове регулювання цілих блоків правовідносин між роботодавцями та працівниками", - сказав заступник голови ФПУ Олександр Шубін.

Нагадаємо, у Верховній Раді планують до кінця березня зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання від мобілізації. Політики розглядають дві моделі бронювання.

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