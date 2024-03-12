У Кабміні готують нові зміни щодо відпустки: чого очікувати українцям

Певна категорія українців зможе відпочивати 28 днів на рік замість 24.
У Кабміні готують новий проєкт Кодексу законів про працю, який передбачає, зокрема, зміни тривалості відпустки.
Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.
Зазначається, що тепер певна категорія українців зможе відпочивати 28 днів на рік замість 24. За новим правилом 28 днів зможуть відпочивати усі, хто працює повний робочий день.
У законі також будуть основні ознаки трудових відносин. Серед них:
- людина особисто виконує роботу;
- робота виконується під контролем роботодавця;
- не встановлено конкретного обсягу робіт, а робота постійної;
- людина дотримується правил внутрішнього трудового порядку;
- робітнику надають засоби виробництва (обладнання, інструменти тощо);
- систематична виплата заробітної плати;
- встановлений робочий графік;
- відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням роботи.
"Відбувається скорочення рівня гарантій прав працівників, що не може бути підтриманим, а також необґрунтовано скасовується державне правове регулювання цілих блоків правовідносин між роботодавцями та працівниками", - сказав заступник голови ФПУ Олександр Шубін.
Нагадаємо, у Верховній Раді планують до кінця березня зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання від мобілізації. Політики розглядають дві моделі бронювання.
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