У Кабміні хочуть звільняти від мобілізації тих, у кого висока заробітна плата - нардеп

В уряді анонсували новий підхід до бронювання, повідомив нардеп.
В Кабміні планують привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.
За даними нардепа, забронюють всіх:
1. Чиновників категорії А
2. Робітників підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу постачальників для ЗСУ
3. Робітників поліції
Бізнес забронюють повністю:
- працівників паливно-енергетичного комплексу
- операторів зв'язку
Також отримують можливість для бронювання:
- Хто отримує зарплату від 35 000 грн
- Сплачує ПДФО ≥ 6,3 тис грн, і ЄСВ ≥ 7,7 тис грн
- Айтівці, а саме резиденти "Дія сіті", за умови сплати ПДФО ≥ 6,3 тис грн
"Подібне за змістом рішення вже виносилось на обговорення з ОП місяць тому. Але тоді його завернули саме через критику норми про зарплату від 35 000 грн. В такому вигляді підхід можна назвати соціальним дарвінізмом. За цією логікою: чиновники та багатії не мають ризикувати життям", - написав він.
Раніше нардеп Руслан Горбенко повідомив, що наразі немає юридичних підстав відправляти нардепів на фронт. Кількість мобілізованих народних вибранців не вплине на ситуацію на фронті.
Напередодні стало відомо, що в урядовому законопроєкті про посилення про мобілізацію буде розширено категорію заброньованих працівників.
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