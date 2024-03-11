Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Кабміні хочуть звільняти від мобілізації тих, у кого висока заробітна плата - нардеп

У Кабміні хочуть звільняти від мобілізації тих, у кого висока заробітна плата - нардеп

Мобілізація в Україні триває / Фото: ТСН.ua

В уряді анонсували новий підхід до бронювання, повідомив нардеп.

В Кабміні планують привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати. 

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

За даними нардепа, забронюють всіх: 
1. Чиновників категорії А
2. Робітників підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу постачальників для ЗСУ
3. Робітників поліції

Бізнес забронюють повністю: 

  • працівників паливно-енергетичного комплексу
  •  операторів зв'язку

Також отримують можливість для бронювання: 

  •  Хто отримує зарплату від 35 000 грн
  •  Сплачує ПДФО ≥ 6,3 тис грн, і ЄСВ ≥ 7,7 тис грн
  •  Айтівці, а саме резиденти "Дія сіті", за умови сплати ПДФО ≥ 6,3 тис грн

"Подібне за змістом рішення вже виносилось на обговорення з ОП місяць тому. Але тоді його завернули саме через критику норми про зарплату від 35 000 грн. В такому вигляді підхід можна назвати соціальним дарвінізмом. За цією логікою: чиновники та багатії не мають ризикувати життям", - написав він.

Раніше нардеп Руслан Горбенко повідомив, що наразі немає юридичних підстав відправляти нардепів на фронт. Кількість мобілізованих народних вибранців не вплине на ситуацію на фронті.

Напередодні стало відомо, що в урядовому законопроєкті про посилення про мобілізацію буде розширено категорію заброньованих працівників. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація