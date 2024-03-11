У Кабміні хочуть звільняти від мобілізації тих, у кого висока заробітна плата - нардеп

В Кабміні планують привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

За даними нардепа, забронюють всіх:

1. Чиновників категорії А

2. Робітників підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу постачальників для ЗСУ

3. Робітників поліції

Бізнес забронюють повністю:

працівників паливно-енергетичного комплексу

операторів зв'язку

Також отримують можливість для бронювання:

Хто отримує зарплату від 35 000 грн

Сплачує ПДФО ≥ 6,3 тис грн, і ЄСВ ≥ 7,7 тис грн

Айтівці, а саме резиденти "Дія сіті", за умови сплати ПДФО ≥ 6,3 тис грн

"Подібне за змістом рішення вже виносилось на обговорення з ОП місяць тому. Але тоді його завернули саме через критику норми про зарплату від 35 000 грн. В такому вигляді підхід можна назвати соціальним дарвінізмом. За цією логікою: чиновники та багатії не мають ризикувати життям", - написав він.

Раніше нардеп Руслан Горбенко повідомив, що наразі немає юридичних підстав відправляти нардепів на фронт. Кількість мобілізованих народних вибранців не вплине на ситуацію на фронті.

Напередодні стало відомо, що в урядовому законопроєкті про посилення про мобілізацію буде розширено категорію заброньованих працівників.

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