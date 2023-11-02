У Кабміні підтвердили візит фон дер Ляєн до України напередодні оцінки прогресу щодо євроінтеграції

Лідерка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїде до України напередодні оголошення результатів щодо початку переговорів про вступ України в ЄС.

Відповідну інформацію підтвердила міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

"Дійсно очікуємо 8 листопада таке рішення (звіт щодо початку переговорів до вступу в ЄС - ред.). Перед тим очікуємо візит президента Єврокомісії для переговорів з президентом Володимиром Зеленським щодо остаточних оцінок, які будуть представлені Єврокомісією в остаточному звіті", - повідомила вона.

Стефанішина додала, що очікується, що рішення буде позитивним.

"І ми сподіваємось, що буде чітко зафіксовано прогрес по 7 крокам, але й будуть надані рекомендації, які далі реформи бачить ЄС щодо верховенства права", - зауважила міністерка.

В свою чергу нардеп Олексій Гончаренко стверджує, що фон дер Ляєн буде в Києві 4 листопада.

Нагадаємо, інформація про те, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може приїхати до Києва напередодні офіційного оприлюднення оцінки ЄС з'явилася на початку жовтня. Про це повідомив брюсельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк і припустив, що "вона не поїхала б туди напередодні публікації звітів про розширення Єврокомісії, якби не мала хороших новин".

Вступ України до ЄС

Виконавча влада Європейського Союзу збирається представити 8 листопада оцінку прогресу, якого досягла Україна у своїй заявці на членство. Це буде ключовим кроком у рішенні ЄС про те, чи починати переговори про вступ з Україною.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що Єврокомісія дасть позитивний висновок стосовно початку переговорів про вступ України до Євросоюзу до кінця поточного року.

Своєю чергою, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже у грудні цього року.

Читайте також: