У Кабміні планують змінити правила відстрочки для студентів та викладачів: що відомо
В Україні можуть змінити правила відстрочки від мобілізації для студентів та працівників освіти.
Кабінет Міністрів України пропонує внести зміни до закону про мобілізацію, які торкнуться студентів та працівників освіти. Після погодження урядом, проєкт закону має бути зареєстрований у Верховній Раді для подальшого розгляду.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Основні зміни, які пропонує Кабмін:
Відстрочка для студентів залишиться лише для тих, хто почав навчання не пізніше, ніж у віці, що дозволяє проходити базову військову службу. Вони повинні навчатися за денною або дуальною формою, і відстрочка діятиме в межах нормативного строку здобуття освіти. Це стосується студентів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
Відстрочка для науковців і педагогів збережеться для тих, хто має науковий ступінь або працює у закладах освіти чи наукових установах з навантаженням не менше ніж на 0,75 ставки.
Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» запрацювала нова функція — тепер можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Раніше через застосунок можна було сплатити штраф лише за невчасне оновлення даних. Міністерство оборони пояснило, як працює нова функція і що потрібно знати військовозобов’язаним.
Кабінет Міністрів ухвалив постанову №916 від 30 липня 2025 року, яка змінює правила мобілізації в Україні. Зокрема жінок братимуть на облік та зобов’яжуть пройти ВЛК.