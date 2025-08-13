У Кабміні планують змінити правила відстрочки для студентів та викладачів: що відомо

У Кабміні планують змінити правила відстрочки для студентів та викладачів / © ТСН.ua

Кабінет Міністрів України пропонує внести зміни до закону про мобілізацію, які торкнуться студентів та працівників освіти. Після погодження урядом, проєкт закону має бути зареєстрований у Верховній Раді для подальшого розгляду.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Основні зміни, які пропонує Кабмін:

Відстрочка для студентів залишиться лише для тих, хто почав навчання не пізніше, ніж у віці, що дозволяє проходити базову військову службу. Вони повинні навчатися за денною або дуальною формою, і відстрочка діятиме в межах нормативного строку здобуття освіти. Це стосується студентів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Відстрочка для науковців і педагогів збережеться для тих, хто має науковий ступінь або працює у закладах освіти чи наукових установах з навантаженням не менше ніж на 0,75 ставки.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» запрацювала нова функція — тепер можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Раніше через застосунок можна було сплатити штраф лише за невчасне оновлення даних. Міністерство оборони пояснило, як працює нова функція і що потрібно знати військовозобов’язаним.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову №916 від 30 липня 2025 року, яка змінює правила мобілізації в Україні. Зокрема жінок братимуть на облік та зобов’яжуть пройти ВЛК.