У Кабміні розповіли, що буде з опалювальним сезоном в Україні цьогоріч

У Кабміні розповіли, що буде з опалювальним сезоном в Україні цьогоріч

Підготовка до опалювального сезону вже почалася, каже Шмигаль.

Опалювальний сезон 2021/22 в Україні розпочнеться вчасно. Це питання перебуває на особистому контролі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це він заявив під час години запитань до уряду 2 липня у Верховній раді.

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Шмигаль наголосив, що цей опалювальний сезон буде розпочато вчасно і підготовка до нього перебуває на його контролі особисто і профільних міністерств - Міністерства розвитку громад і територій і Міністерства енергетики.

"Щодо ситуації з підготовкою теплоелектроцентралей до опалювального сезону – це комплексне питання. Зараз також профільні міністерства з НАК "Нафтогазом" вирішують питання підготовки ТЕЦ до опалювального сезону. Він буде розпочатий вчасно, у визначені законом терміни і без зривів, я вас у цьому запевняю", - заявив прем'єр.

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Шмигаль також нагадав, що цього року опалювальний сезон в Україні теж було проведено без зривів та запізнень.

"Люди отримували тепло і гарячу воду, зокрема і в Новому Роздолі і в Новояворівську. Стосовно підготовки цього опалювального сезону: вона розпочата, введені відповідні розпорядження уряду", - додав голова уряду.

Нагадаємо, 9 червня Кабінет міністрів схвалив план підготовки до опалювального сезону 2021-2022. Наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування.

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