У Калуші горе-мати жорстоко вбила трирічну доньку: хотіла вигнати злих духів

У Калуші вбили 3-річну дитину / © із соцмереж

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У Калуші на Прикарпатті 32-річна горе-мати підозрюється у вбивстві власної трирічної дитини.

Про це передає поліція Івано-Франківської області.

За словами правоохоронців, зранку 7 червня до поліції Калуша надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка повідомила, що з сусідньої квартири було чути дитячі крики та плач.

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На місце події негайно прибув екіпаж поліції. Двері квартири ніхто не відчиняв, тож правоохоронці оперативно зв’язалися з власником помешкання, який надав ключі.

У квартирі поліцейські виявили тіло дівчинки, 2021 року народження. На місці події також перебувала мати дитини. Жодних пояснень вона не надала.

«Правоохоронці вилучили речові докази, що вказують на причетність 32-річної жінки до вчинення умисного вбивства. Встановлено, що вона не перебувала на обліку в спеціалізованих медичних закладах. З дитиною проживала сама в орендованій квартирі. Наразі призначено низку експертиз», — йдеться в повідомленні.

Горе-матір затримали. Її підозрюють в умисному вбивстві малолітньої дитини. Суд обрав щодо підозрюваної запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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Як передає місцеве видання «Галицький кореспондент» з посиланням на сусідів, жінка кілька годин знущалась над 3-річною дівчинкою — колола та різала ножем, після чого втопила у ванні, щоб вигнати «злих духів».

Також є інформація, що жінка написала колишньому чоловіку після вбивства дитини. Казала, що «дитина — плід колишнього, а він — демон».

Раніше повідомлялося, що у Луцьку дочка загорнула тіло матері в плівку і залишила в квартирі