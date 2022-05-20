У Кам'янці-Подільському через закорочення спалахнула пожежа в готелі, повному людей (відео)

У Кам'янці-Подільському через закорочення спалахнула пожежа в готелі, повному людей (відео)

У Кам'янці-Подільському на Хмельниччині вночі 23 травня спалахнула пожежа в заселеному готелі. У той момент там перебували 14 осіб, їх врятували.

Про це повідомили в ДСНС.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі сягнула 200 кв. м. За короткий час їм вдалося зупинити розповсюдження полум’я та не допустити перекидання вогню на всю площу готелю та на поряд розташовані приміщення магазинів.

Причина пожежі – закорочення електромережі.

Нагадаємо, в Енергодарі виникла пожежа у готельному комплексі, який захопили росіяни і місцеві колаборанти.

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