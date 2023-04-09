У Кам’янці-Подільському другий день триває протистояння між ПЦУ та УПЦ МП за кафедральний собор (фото, відео)

Прихильники за перехід храму з УПЦ МП до ПЦУ навіть почали розгортати намети.

У Кам'янці-Подільському Хмельницької області біля кафедрального для місцевої єпархії УПЦ МП собору Олександра Невського сталися сутички між прихильниками Москвоського патріархату та ПЦУ.

Про це інформують "Суспільне" і місцеве видання "Всім".

Хоч громада собору проголосувала за перехід до ПЦУ, але представники Московського патріархату їм не віддають ключі від храму і не дозволяють провести ревізію. У відповідь учасники прихильники ПЦУ почали розгортати намети.

Одна з організаторок акції Алла Чепелюк розповіла, що головними вимогами протестувальників є допуск ревізійної комісії в храм, аби провести інвентаризацію майна.

"Ми вимагаємо, аби священники МП пропустили ревізійну комісію до собору. Наразі нас туди не пускають, хоча є рішення громади про перехід до ПЦУ. Намети ми ставимо, тому що наша акція є безстроковою. Тут вночі будуть залишатись люди на чергуванні. Ми так розуміємо що люди, яких сюди звозили з навколишніх сіл, можливо будуть роз'їжджатись. Ми навіть не дивимось на комендантську годину. Ми тут стоятимемо до 00:00 точно", — сказала Чепелюк.

За інформацією місцевих ЗМІ, близько 18.00 протистояння переросло у сутички між активістами та вірянами МП. Їх намагалась розборонити поліція. Віряни УПЦ МП стали кільцем навколо собору. А мітингувальники намагаються прорватися всередину церкви. Активісти скандували "Чемодан, вокзал, Росія!"

Тим часом в УПЦ МП перехід громади собору до ПЦУ традиційно називають "силовим захопленням" і звинувачують поліцію у бездіяльності.

Нагадаємо, що останні події на Хмельниччині у Мережі вже називають "УПЦ МПадом". Після побиття добровольця ЗСУ представниками УПЦ МП низка церков регіону, зокрема кафедральні собори УПЦ МП у Хмельницькому та Шепетівці, перейшли до ПЦУ.

Читайте також: