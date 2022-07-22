У Кам'янці-Подільському лікарка видавала фіктивні довідки ухилянтам від армії

Медичка придумала злочинну "схему", завдяки якій ухилянти отримували фіктивні документи для безперешкодного виїзду за кордон. Зловмисниця видавала довідки, що вони виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Свої послуги вона оцінювала 500 до 1000 доларів.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Правоохоронці затримали лікарку, після отримання частини від домовленої суми - 400 доларів. До того поліцейські вже зафіксували факт неправомірного одержання гршей. Загалом лікарка встигла "заробити" 800 доларів.

За місцями проживання та роботи медпрацівниці правоохоронці провели обшуки. Лікарку затримали. Наразі фахівці вирішують питання про повідомлення їй підозри. Зловмисниці загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, на Прикарпатті Надвірнянська окружна прокуратура повідомила про підозру 43-річному мешканцеві за ухилення від призову на військову службу під час загальної мобілізації. За ухилення від призову за мобілізацією передбачено покарання у виді позбавлення волі на термін від двох до п’яти років.

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