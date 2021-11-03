У Кам’янці-Подільському зупинені через COVID-сертифікат пасажири перекрили дорогу: відео

Поліція не впустила до Києва пасажирів без сертифікатів про вакцинацію.

У вівторок, 2 листопада, пасажири двох мікроавтобусів, які їхали ввечері із Кам’янця-Подільського Хмельницької області до Києва, перекрили дорогу і влаштували протест. Люди обурились вимогою правоохоронців, які на проспекті Грушевського зупинили транспортні засоби міжобласного сполучення, щоб перевірити наявність в пасажирів COVID-сертифікатів.

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Відео інциденту оприлюднили у місцевій групі в Facebook.

Як повідомляє "ХМ-ІНСАЙД" з посиланням на речницю Кам’янець-Подільського райуправління поліції Тетяну Чубар, в кожному мікроавтобусі перебували понад десять людей. На прохання прліцейських показати COVID-сертифікати, пасажири цього не зробили. Натомість вони вийшли на проїжджу частину вулиці і перекрили рух транспорту.

"Після того, як працівники поліції роз’яснили їм відповідальність за такі дії згідно зі статтею 279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій), люди зійшли на узбіччя", –сказала Тетяна Чубар.

Опісля інциденту водії маршрутних автобусів не продовжили свій рейс.

Нагадаємо, у Києві від ранку 3 листопада під Радою зібрались на протест люди з вимогою не примушувати щеплюватися проти коронавірусу, не перешкоджати роботі без вакцинації, а також скасувати дистанційну освіту та скасувати карантинні обмеження.

Як відомо, в Україні станом на ранок 3 листопада зафіксовано 23 393 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померли 720 людей.

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