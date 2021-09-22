У Кам'янському дівчина спалила прапор України: в поліції відкривають кримінальне провадження

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

У Кам'янському Дніпропетровської області дівчина спалила Державний прапор України. Її особистість вже встановили правоохоронці.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, прапор спалила 15-річна учениця однієї з міських шкіл. За фактом події правоохоронці збираються відкривати кримінальне провадження.

“За вказаним фактом матеріал зареєстрований до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. В діях неповнолітньої вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 338 (“Наруга над державними символами”) КК України”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що неповнолітня підпалила запальничкою невеличкий прапорець задля розваги. Одна з дівчат поцікавилася у своєї знайомої, чому вона спалює прапор України. На що та відповіла, що "це не її прапор".

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