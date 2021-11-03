У Кам'янському на дитячому майданчику знайшли повішеним чоловіка

У Кам'янському на дитячому майданчику знайшли повішеним чоловіка

Тіло громадянина знайшов охоронець, який згодом викликав поліцію.

У Кам'янському Дніпропетровській області чоловік звів рахунки із життям на дитячому майданчику.

Про це написали у місцевій групі "Дніпродзержинськ, Кам'янське".

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Як стало відомо, подія сталася 3 листопада близько 06:40 на території школи №21. У поліцію про те, що сталося, повідомив охоронець загальноосвітньої установи. На місці правоохоронці встановили, що самогубство скоїв місцевий мешканець 1980 року народження. Його тіло знайшли повішеним за огорожу дитячої гірки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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