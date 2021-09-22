У Кам'янському неповнолітня спалила прапор України: дівчина записала відеозвернення

Тим часом в поліції за фактом того, що сталося, відкрили кримінальне провадження.
У Кам'янському 15-річна дівчина, яка напередодні спалила прапор України, записала відеозвернення. У ньому вона вибачається за скоєне.
Про це пише видання "Інформатор".
На ролику видно, як неповнолітня вибачається за те, що заради забави спалила державний символ нашої країни.
"Я жалкую про свій вчинок, про те, що було з прапором. Обіцяю більше такого не робити", — сказала дівчина.
Відзначимо, що за фактом події правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 ("Наруга над державними символами") КК України. Санкція статті передбачає штраф у 850 гривень, арешт або позбавлення волі строком до трьох років.