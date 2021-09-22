У Кам'янському неповнолітня спалила прапор України: дівчина записала відеозвернення

Тим часом в поліції за фактом того, що сталося, відкрили кримінальне провадження.

У Кам'янському 15-річна дівчина, яка напередодні спалила прапор України, записала відеозвернення. У ньому вона вибачається за скоєне.

Про це пише видання "Інформатор".

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На ролику видно, як неповнолітня вибачається за те, що заради забави спалила державний символ нашої країни.

"Я жалкую про свій вчинок, про те, що було з прапором. Обіцяю більше такого не робити", — сказала дівчина.

Відзначимо, що за фактом події правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 ("Наруга над державними символами") КК України. Санкція статті передбачає штраф у 850 гривень, арешт або позбавлення волі строком до трьох років.

Новини України: дівчина, яка спалила національний прапор, записала відеозвернення

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