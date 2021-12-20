У Кам'янському стався вибух у багатоповерхівці: є постраждалий (фото)

У Кам'янському стався вибух у багатоповерхівці: є постраждалий (фото)

Внаслідок вибуху та пожежі опіки 50% тіла отримав 27-річний чоловік.

Сьогодні, 20 грудня, у місті Кам’янське (Дніпропетровська область) в одній із багатоповерхіовок стався вибух газу, внаслідок якого виникла пожежа.

Про це інформує ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент стався на вулиці Ніжинській Заводського району міста Кам’янське. Внаслідок вибуху та пожежі опіки 50% тіла отримав 27-річний чоловік. Його госпіталізували до реанімації.

"Вогонь було пошкодив майно у квартирах №15 та №16 на загальній площі 50 кв. м. Вибух пошкодив вікна та двері у квартирі №15, зруйновано міжкімнатні перестінки у квартирі № 15 та між квартирами № 15 і № 16. Після ліквідації пожежі виявлено тріщини та деформацію міжповерхової плити перекриття у квартирі № 19 на п’ятому поверсі", — розповіли рятувальники.

Від газопостачання повністю відключено перший під'їзд будинку.

Раніше ми писали про те, скільки гучних аварій сталися у багатоповерхівках за останні роки.

Нагадаємо, у місті Нова Одеса Миколаївської області 27 листопада стався вибух в п'ятиповерховому будинку: зруйновано два поверхи. Під завалами будинку знайшли загиблу жінку та помер чоловік, якого евакуювали. Пізніше з-під завалів дістали ще одне тіло.

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