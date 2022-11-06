У Кам'янському зникла 10-річна Єлизавета Стась: прикмети дівчинки

Школярка має худорляву статуру, а зріст - близько 145 см.
У Кам'янському на Дніпропетровщині розшукують 10-річну Єлизавету Стась. Школярка 4 листопада близько 18:00 пішла з дому на прогулянку, але досі її місце перебування невідоме.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Прикмети дівчинки: на вигляд 10 рокiв, зрiст близько 140-145 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, очі сіро-бликитні.
Була одягнена: куртка сіра, лосини чорні, кросівки чорні.
Дівчинка не має при собі мобільного телефону. Може бути разом з 10-річним другом.
У поліції наголошують: кому відоме місце перебування неповнолітньої Єлизавети Стась, повідомити до Кам’янського РУП за телефонами (096) 586 94 41 або на спецлінію 102.
Як повідомлялося, на Харківщині 7-річний хлопчик пів року провів в окупації без батьків. Перед початком повномасштабної війни 7-річного Максима відправили погостювати до бабусі й дідуся у село Липці Харківської області. Але російські війська окупували населений пункт. Хлопчик залишився в окупації, вивезти його не було можливості.
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