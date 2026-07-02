У Кам'янському чоловік кинув гранату у працівника ТЦК та поліцейського: деталі

Троє поранених на дорозі: що відомо про підрив гранати під час перевірки документів у Кам’янському / © Національна поліція Дніпропетровської області

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У місті Кам’янське на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в поліцейського та військового РТЦК.

Про це передає поліція Дніпропетровської області

Інцидент стався 2 липня під час проведення мобілізаційних заходів.

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«Під час перевірки військово-облікових документів 50-річний чоловік, який порушив правила військового обліку, привів у дію гранату та кинув її», — розповіли у поліції.

Унаслідок вибуху усі троє — поліцейський, працівник ТЦК та сам підривник — отримали поранення, їх госпіталізовано.

Очевидці у коментарі «Суспільному» розповіли про деталі конфлікту.

«Бачила, як він переходив дорогу, бачила, що він з гранатою в руці був. ТЦК його проводжали. Близько до нього не підходили, видно, боялися хлопці. Потім почула вибух», — каже працівниця місцевої крамниці Любов.

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Місцевий житель Володимир додає, що чоловіка, який підірвав гранату, він ніколи в цьому районі не бачив.

«Чув, що ТЦК заламали молодого чоловіка, той вирвався, сюди добіг і підірвав на собі гранату. Я вдома був, то чув. Я не знаю, хто, але викликали „швидку“, вона поранених забрала, поліція досі тут розбирається», — сказав Володимир.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі чоловік підірвав гранату під час затримання та загинув.

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