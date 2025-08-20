ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
432
Час на прочитання
1 хв

У Каневі діти показували сусідам статеві органи: кого покарали

На суді жінка провину визнала та пообіцяла, що це більше не повториться.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Каневі діти показували сусідам статеві органи: кого покарали

У Каневі покарали матір через витівки її дітей / © pixabay.com

У м. Канів Черкаської області судили жінку, бо її діти показували сусідам свої статеві органи.

Про це йдеться у постанові Канівського міськрайонного суду Черкаської області.

За даними суду, 12 серпня 2025 року неповнолітні діти лаялись та показували сусідам свої статеві органи. Також у будинку, де жінка мешкала разом із підлітками, панувала антисанітарія. Матір дітей звинуватили у «невиконанні батьківських обов’язків».

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

На засіданні суду жінка провину визнала та розкаялась. Вона зазначила, що «такого більше не повториться».

Суд визнав жительку Черкащини винною за ч. 1 ст. 184 КУпАП, проте обмежився попередженням. Крім того, вона повинна сплатити 605 грн судового збору.

Нагадаємо, на Чернігівщині вітчим катував малолітніх дітей.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie