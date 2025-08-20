У Каневі діти показували сусідам статеві органи: кого покарали

У Каневі покарали матір через витівки її дітей / © pixabay.com

У м. Канів Черкаської області судили жінку, бо її діти показували сусідам свої статеві органи.

Про це йдеться у постанові Канівського міськрайонного суду Черкаської області.

За даними суду, 12 серпня 2025 року неповнолітні діти лаялись та показували сусідам свої статеві органи. Також у будинку, де жінка мешкала разом із підлітками, панувала антисанітарія. Матір дітей звинуватили у «невиконанні батьківських обов’язків».

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

На засіданні суду жінка провину визнала та розкаялась. Вона зазначила, що «такого більше не повториться».

Суд визнав жительку Черкащини винною за ч. 1 ст. 184 КУпАП, проте обмежився попередженням. Крім того, вона повинна сплатити 605 грн судового збору.

