У Карпатах - 12 градусів морозу: туристів закликають утриматися від походу в гори (фото)

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно і туман.

Сьогодні, 1 лютого, на горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах, де розташована станція рятувльників, зафіксували вранці 12 градусів морозу. Через складні погодні умови туристів та місцевих закликають не ходити у гори.

Про це йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

"Увага! Складні погодні умови! Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я. Станом на 09:00, 01.02.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 м), вітер північно-західний, 10 м/с., температура повітря -12°С, висока вологість", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 1 лютого, у декількох регіонах України будуть опади у вигляді снігу та сильні пориви вітру. На дорогах ожеледиця. В Карпатах прогнозують помірний сніг. Температура вдень 4-9° морозу.

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