У Карпатах 14 днів шукають француза, який зник на маршруті до Говерли – що про нього відомо (фото)

Мандрівник планував здійснити одиночний перехід через Карпати і перестав виходити на зв'язок.

У Карпатах тривають пошуки 28-річного Шарля Мінарта – громадянина Франції, який ймовірно, зник на маршруті до гори Говерла. Мандрівник планував здійснити одиночний перехід через Карпатські гори до долини Тиси і перестав виходити на зв’язок 3 січня 2024 року.

Як розповіли волонтери пошуково-рятувальної асоціації "SARVA", з Шарлем Мінартом вже 14 днів немає контакту.

Відомо, що ніч від 2 на 3 січня він провів у селі Завоєля (Ворохта) біля підніжжя Говерли у Маріі та Василя Максимюків. Вранці 3 січня Шарль пішов через парк у напрямку Сігету Мармацієй (місто на півночі Румунії - ред.) а потім зник.

Шарль Мінарт, який зник у Карпатах 3 січня 2024 року

Його батьки зв'язалися з французькою владою та місцевою владою і вони надають всебічну допомогу, але на даний момент ніякої інформації про зниклого немає.

Шарль Мінарт, який зник у Карпатах 3 січня 2024 року

Шарль Мінарт 7 січня мав сісти на літак з Румунії до Франції, але серед пасажирів його не було.

Деталі його маршруту достеменно невідомі, але відомо від друзів, що мандрівник хотів відвідати села Яблуниця, Ясіня, Чорна Тиса.

Шарль Мінарт, який зник у Карпатах 3 січня 2024 року

"Шарль був досвідченим похідником, з великим досвідом на одинці у складних місцях і умовах, особливо взимку. Мав карти і був добре екіпований, добре орієнтувався в місцевості", - розповіли волонтери.

Шарль Мінарт, який зник у Карпатах 3 січня 2024 року

У середу, 17 січня, заплановано продовження пошукових робіт трьома групами гірських рятувальних відділень по маршрутах: напрям до озера Несамовите із обстеженням ділянок Чорногірського хребта, обстеження кулуару між зеленим та синім маршрутом на г. Говерла, західний кулуар біля синього маршруту на гору Говерла.

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