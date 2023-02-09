У Карпатах - 15 градусів морозу: фото неймовірних засніжених гір

Сьогодні, 9 лютого, у Карпатах вдарив мороз. На вершині гори Піп Іван Чорногірський зафіксували -15 градусів.

Про це поінформув Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 8:25 9.02.2023 на горі Піп Іван Чорногорський, ясно. Температура повітря -15°С", - йдеться у повідомленні.

Вітер південний 2 м/с.

Рятувальники оприлюднили ранкове фото з засніжених вершин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде погода у четвер, 9 лютого. За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні триматимуться морози. Втім, опади припиняться. На дорогах подекуди буде ожеледиця.

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