У Карпатах - 15 градусів морозу: фото неймовірних засніжених гір

Ранкові карпатські краєвиди зачаровують красою.
Сьогодні, 9 лютого, у Карпатах вдарив мороз. На вершині гори Піп Іван Чорногірський зафіксували -15 градусів.
Про це поінформув Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
"Станом на 8:25 9.02.2023 на горі Піп Іван Чорногорський, ясно. Температура повітря -15°С", - йдеться у повідомленні.
Вітер південний 2 м/с.
Рятувальники оприлюднили ранкове фото з засніжених вершин.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде погода у четвер, 9 лютого. За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні триматимуться морози. Втім, опади припиняться. На дорогах подекуди буде ожеледиця.
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