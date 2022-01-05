У Карпатах через негоду заблукали четверо туристів з Одеси: їх дивом врятували надзвичайники

У Карпатах через негоду заблукали четверо туристів з Одеси: їх дивом врятували надзвичайники

Туристи піднялися на Петрос, водночас спуститися вже не змогли через сильні опади та погану видимість.

У Карпатах надзвичайники врятували туристів, які піднялися на Петрос і заблукали через погану видимість.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Як з'ясувалося, інцидент стався 4 січня у Рахівському районі. Там заблукали четверо туристів із Одеси. Під час реєстрації рятувальники попереджали їх про погані погодні умови, проте одесити проігнорували прохання надзвичайників та все одно вирушили на гору.

Вони піднялися на Петрос, водночас спуститися вже не змогли через сильні опади та погану видимість.

“Для пошуків мандрівників залучили фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень, адже туристи не могли розкласти вогнище й існувала небезпека, що вони замерзнуть. На щастя, чоловіки змогли скинути рятувальникам свої координати, завдяки яким їх близько опівночі й відшукали в районі полонини Скапеска”, — розповіли в пресслужбі ДСНС України.

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