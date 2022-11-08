У Карпатах дівчинка та двоє чоловіків застрягли біля водоспаду: дорослі намагались врятувати дитину

Дитині та дорослим допомогли рятувальники.
У Яремчі Івано-Франківської області у вівторок, 8 листопада, двоє чоловіків та дівчинка застрягли біля водоспаду Пробій. Дитина тонула у водоймі і чоловіки намагалися її врятувати, проте і самі потрапили в пастку.
Про це повідомили в ДСНС Івано-Франківської області.
До рятувальників звернулися місцеві мешканці. Вони повідомили, що о 14:26 у річку Прут впала дитина, її могло знести течією у водоспад Пробій, тому двоє чоловіків кинулися рятувати дівчинку. Як наслідок - дорослі та дитина застрягли на камені посеред річки.
Рятувальники у спеціальних костюмах перейшли річку та спочатку врятували дитину, двох чоловіків вони вивели за допомогою рятувальної мотузки.
Дівчинку рятувальники передали медикам.
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