У Карпатах дівчинка та двоє чоловіків застрягли біля водоспаду: дорослі намагались врятувати дитину

У Яремчі Івано-Франківської області у вівторок, 8 листопада, двоє чоловіків та дівчинка застрягли біля водоспаду Пробій. Дитина тонула у водоймі і чоловіки намагалися її врятувати, проте і самі потрапили в пастку.

Про це повідомили в ДСНС Івано-Франківської області.

До рятувальників звернулися місцеві мешканці. Вони повідомили, що о 14:26 у річку Прут впала дитина, її могло знести течією у водоспад Пробій, тому двоє чоловіків кинулися рятувати дівчинку. Як наслідок - дорослі та дитина застрягли на камені посеред річки.

Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Рятувальники у спеціальних костюмах перейшли річку та спочатку врятували дитину, двох чоловіків вони вивели за допомогою рятувальної мотузки.

Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Дівчинку рятувальники передали медикам.

Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

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