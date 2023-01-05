У Карпатах добряче захурделило і вдарив мороз: фото туманних гір

У зв’язку з хуртовинами у горах утримається значна сніголавинна небезпека.

У Карпатах 5 січня на одній з найвищих вершин, горі Піп Іван Чорногірський, температура повітря опустилася до -6° С.

Про це інформує Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

За інформацією Посту, cтаном на ранок четверга на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно й туманно. Вітер західний, 18 м/с., пориви до 24 м/с.

Тим часом, в Укргідрометцентрі попереджають, що у зв’язку з хуртовинами у горах утримається значна сніголавинна небезпека. Зокрема, 5 січня буде небезпечно на високогір’ї Івано-Франківської області, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ДСНС попереджали про ускладнення погодних умов 5 січня. Вдень в Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у горах до 25 м/с. Також йтиме мокрий сніг, буде ожеледь та хуртовина.

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