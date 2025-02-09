У Карпатах другий день шукають 71-річного туриста зі Львова

У Карпатах тривають пошуки 71-річного туриста зі Львова, який заблукав під час проходження маршруту. За останніми даними, турист відстав від групи в ніч на 9 лютого.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

"8 лютого о 21:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що один із 17 учасників походу відстав від групи між горою Петрос і полониною Головчеська. Виявилося, що його зникнення помітили лише через кілька годин, і з того часу зв'язок із туристом був втрачений", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники негайно вирушили на пошуки. Обстеживши маршрут до урочища Перемичка та полонини Рогнеска, вони не знайшли ані туриста, ані його слідів. Пошукова операція тривала всю ніч.

Зранку до пошуків були залучені додаткові сили ДСНС. У районі полонини Головчеська були знайдені сліди, що ведуть у напрямку Богданської долини. Наразі одна з пошукових груп рухається за цими слідами, а назустріч їм відправилися інші рятувальники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що киянина з обмороженням ніг знайшли в горах Закарпаття.

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